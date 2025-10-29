Я нашел ошибку
Сборная Самарской области отправляется на Национальный чемпионат «Абилимпикс»
В Самарской области обследовали 840 пунктов ГГС
Минобрнауки предложило не выделять платные места направлениям с ЕГЭ ниже 50
Средний размер пособия беременным студенткам в РФ превысил 90 тысяч рублей
Народный фронт в Самарской области приглашает к участию в проекте «Все для Победы!»
Снесен павильон, в котором продавалась алкогольная продукция
Следуя инструкциям мошенника, самарец перевел все свои накопления по указанным реквизитам
Лейблы предложили штрафы за незаконное использование голоса
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»

29 октября 2025 09:46
В понедельник, 3 ноября, в 15.00 в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время» (12+). Ее проведет историк, главный хранитель Музея Эльдара Рязанова Татьяна Пульная.
Дом, в котором располагается Музей Рязанова, имеет длинную историю – ему более 150 лет. Первые сведения о нем относятся к 1870-м годам. Тогда это место на Саратовской улице приобрела жена статского советника и аптекаря Александра Лотц и построила там небольшой дом в два этажа. Одним из самых известных его владельцев был штабс-капитан Николай Залесов. Сейчас дом выглядит именно так, как его задумывал последний хозяин. Залесов достроил его до трех этажей, преобразовал, расширил дворовую часть, где появились различные хозяйственные постройки.
На экскурсии гости смогут рассмотреть декоративные элементы на фасаде дома, узнать о его архитектурных особенностях и этапах строительства, прогуляться по двору, увидеть дореволюционные фотографии здания и сравнить их с его современным видом.
При Залесове дом был доходным, а в советский период его разделили на коммуналки. В 1920-х годах семья Шустерман (родственники Эльдара Рязанова по линии матери) получила в нем комнату в коммунальной квартире № 1. Сейчас это пространство стало мемориальной комнатой музея.
Внутри экскурсанты смогут увидеть экспозицию музея глазами владельцев и жителей коммунальной квартиры первой половины XX века. Посетители узнают, кто были соседи Шустерманов, где раньше был вход в дом, где стояла кухонная плита и какие блюда на ней готовили. Также гости рассмотрят интерьеры и детали внутри дома. Татьяна Пульная расскажет, как могли выглядеть помещения и какая мебель в них стояла, сколько слоев краски было найдено при исследовании мемориальной комнаты, где располагались окна и  почему поменяли их местоположение.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется запись по ссылке: https://vk.cc/cQK3a8

