В Москве завели уголовное дело на тик-токеров, которые сняли видеоролик с иконой

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Уголовное дело об оскорблении чувств верующих завели на тик-токеров, которые сняли видеоролик с иконой, сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", - сказала Иванова.

На видео в интернете несколько молодых людей выпивают перед иконой. К ним подходит мужчина и ударяет одного из участников съемки по лицу. По данным СК, инцидент произошел днем 11 июня на Нагорном бульваре.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС