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На видео молодые люди распивают спиртное перед иконой, затем к ним с замечанием подходит мужчина и ударяет одного из них по лицу.
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В Москве завели уголовное дело на тик-токеров, которые сняли видеоролик с иконой

15 июня 2021 23:28
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На видео молодые люди распивают спиртное перед иконой, затем к ним с замечанием подходит мужчина и ударяет одного из них по лицу.

Уголовное дело об оскорблении чувств верующих завели на тик-токеров, которые сняли видеоролик с иконой, сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", - сказала Иванова.

На видео в интернете несколько молодых людей выпивают перед иконой. К ним подходит мужчина и ударяет одного из участников съемки по лицу. По данным СК, инцидент произошел днем 11 июня на Нагорном бульваре.

 

Фото:    Артем Геодакян/ТАСС

Теги: видеоролик с иконой тик-токеры уголовное дело

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