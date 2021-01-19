В Москве установили прожиточный минимум на 2021 год

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Власти Москвы установили прожиточный минимум в столице на 2021 год в расчете на душу населения на уровне более 18 тыс. рублей, передает ТАСС. Соответствующее постановление правительства Москвы опубликовано на портале мэра и правительства города.

"Правительство Москвы постановляет: установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2021 год: в расчете на душу населения - 18 029 рублей, для трудоспособного населения - 20 589 рублей, для пенсионеров - 13 496 рублей, для детей - 15 582 рубля", - говорится в документе.

Прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины. Под потребительской корзиной подразумевается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы.

С 2000 года величина прожиточного минимума изменяется ежеквартально для трех групп населения - трудоспособных граждан, пенсионеров и детей, а также для населения в целом. Показатель используется, в частности, при формировании федерального и местных бюджетов, для оказания социальной помощи, разработки и реализации социальных программ.

Фото: pixabay