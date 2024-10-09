В Москве стартовал новый модуль программы «Школа мэров»

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С 8 по 12 октября 2024 года в столице проходит первый модуль «новой волны» образовательной программы «Школа мэров» для третьего и четвертого потоков представителей муниципального сообщества.

Программа рассчитана на 500 академических часов в шести тематических модулях. Участники будут перенимать опыт в муниципалитетах 10 регионов, в их числе Самарская область. Также в списке: город Москва, Архангельская, Иркутская, Калужская, Новгородская и Московская области, ХМАО-Югра, Чеченская Республика, Республика Саха – Якутия.

«Школа мэров» создана для подготовки высококвалифицированных управленцев, способных реализовать проекты развития муниципальных образований и для создания кадрового резерва управленцев для муниципалитетов.

В день открытия программы перед слушателями выступил первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Это часть системных решений нашего Президента, которая направлена на поддержку муниципального уровня единой системы публичной власти. Сюда же входит введение почетного звания «Заслуженной работник местного самоуправления», учреждение Всероссийской муниципальной премии «Служение», проведение форума «Малая Родина — сила России», и программы кадрового развития муниципального сообщества», — отметил Сергей Кириенко.

Он добавил, что на первом этапе кандидатов рекомендовали губернаторы.

«И мы конечно, внимательно прислушивались к их рекомендациям. Почему это важно? Мы понимаем, что главы регионов тоже рассматривают участников, как кадровый резерв. Но не менее важно успешное прохождение многоуровневой системы отбора. Без этого зачисление невозможно. Нужно понимать, что выпускники становятся в первую очередь кадровым резервом Президента», — подчеркнул первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ.

За время обучения в первом и втором потоках «Школы мэров» 20 слушателей получили новые назначения или были избраны на руководящие посты.

В «Школе мэров» примут участие два представителя Самарской области: Данил Морозов и Вячеслав Тимошенко.

Данил Морозов во время службы в армии участвовал в контртеррористических операциях в Дагестане и Чечне, награжден Орденом Мужества. В 2001 году он перебрался в Самару, работал помощником главы города и приобрел богатый опыт руководства городским хозяйством. Он возглавлял администрацию Промышленного района в 2004-2006 гг., был депутатом городской думы. Ныне Данил Морозов вновь занимает пост главы Промышленного района Самары.

Вячеслав Тимошенко по образованию военный инженер. Одно время он возглавлял администрацию Советского района Самары. Был также первым заместителем главы администрации Октябрьского района Самары, а также помощником главы Самары. Сегодня он – глава городского округа Кинель.

Стоит отметить, что «Школа мэров» (https://xn--80akhabrdiu7abc5b4e.xn--p1ai/news/shkole-merov-dan-novyj-start) реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению Президента России Владимира Путина с ноября 2023 года.

Фото: пресс-служба ВШГУ Президентской академии