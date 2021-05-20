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В Москве состоялась торжественная церемония открытия очного этапа Конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

20 мая 2021 17:07
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Семь участников из Самарской области поборются за победу во Всероссийском конкурсе.

20 мая в Москве состоялась торжественная церемония открытия очного этапа Конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», в котором принимают участие 376 конкурсантов, показавших наилучшие результаты дистанционного этапа и успешно подтвердивших их на контрольном тестировании. В числе претендентов на победу – 7 участников из Самарской области.

В церемонии открытия приняли участие генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский и председатель Экспертного совета конкурса «Лидеры России», член Экспертного совета Конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» Павел Безручко.

Алексей Гореславский напомнил, что решение провести Конкурс было обусловлено актуальным запросом на специалистов, владеющих современными навыками в сфере интернет-коммуникаций. «Активный отклик участников показал, что у Конкурса есть общеотраслевое значение. Здесь мы можем сформировать кадровый резерв не только для себя, но и для других компаний. Что очень кстати, потому что Конкурс вызвал большой интерес серьезных работодателей и экспертного сообщества: некоторые сами выступили с инициативой к нам присоединиться. Для нас Конкурс – возможность начать разговор с экспертным сообществом, обсудить накопившиеся вопросы и выработать совместные решения», — сказал Алексей Гореславский.

В очном этапе принимают участие 376 конкурсантов, которые ранее успешно преодолели дистанционный этап отбора и контрольное тестирование. В течение 20 и 21 мая пройдет полуфинал, по итогам которого будут определены финалисты. Они 23 и 24 мая поборются за победу, а вечером 24 мая пройдет церемония награждения победителей и закрытие Конкурса.

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital для их дальнейшего развития и трудоустройства. Победители получат возможность трудоустройства на вакантные позиции в структуре АНО «Диалог», пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.

 

Теги: «Лидеры интернет-коммуникаций» конкурс

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