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С 25 по 28 февраля в Москве проходит образовательный семинар для организаторов проекта «Пространство развития: Культурный трек» Российского Союза Молодежи.



«В Год культурного наследия народов России, который объявлен Президентом в нашей стране, мы запускаем культурный трек проекта «Пространство развития». Задачи проекта вовлечь молодежь в социальные практики, показать возможности улучшения жизни в малых городах и поселениях, обучить технологиям – в этом треке они будут реализованы в культурном направлении. Наша страна богата традициями, в том числе народного искусства. Поэтому инициативы по сохранению культурного наследия, культурному просвещению, развитию народного творчества имеют большое значение и для регионов, и для страны в целом», – сказал Председатель Российского Союза Молодежи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.



Проект стартовал с отбора дирекций региональных этапов, главными критериями которого стали наличие опыта общественной деятельности, готовность к участию в федеральных событиях, и наличие команды и ресурсов.



От Самарской области в мероприятии примут участие руководитель программ и проектов Самарского Союза Молодежи - территориальной общественной организации «Российского Союза Молодежи» в Самарской области Даниил Сиднев и руководитель регионального этапа проекта «Пространство Развития», член Самарского Союза Молодежи Анастасия Романова.

Всего участниками Федеральной программы станут более 800 организаторов социокультурных событий из не менее чем 30 регионов России.



В программе семинара образовательные блоки по набору и формированию проектных команд, а также обучение использованию образовательной технологии разработки и реализации социокультурных инициатив в малых городах и поселениях России.



«Самарская область - один из первых субъектов РФ, который начал реализацию регионального этапа проекта. В 2021 году в нем приняло участие более 170 человек. В результате было разработано и реализовано 10 социальных проектов в муниципальных районах, которые являлись участниками проекта», - подчеркнул Даниил Сиднев.



Федеральная программа «Пространство развития» реализуется Российским Союзом Молодежи с 2018 года и направлена на решение социально-экономических проблем в малых городах и поселениях России. В текущем году мероприятия программы будут сосредоточены на социокультурных преобразованиях в поселениях и городах численностью до 50 тысяч жителей. Для решения этой задачи будет разработано более 200 проектов, благополучателями которых станут свыше 100 000 жителей малых городов и поселений России.



Организатором программы выступает Российский Союз Молодежи. Программа «Пространство развития» реализуется за счет грантовых средств Президентского фонда культурных инициатив. С 2021 года программа «Пространство развития» является площадкой для проведения Всероссийского конкурса молодежных проектов. С 2020 года программа входит в Систему ключевых показателей Росмолодежи.





Фото: департамент информационной политики СО