В Москве проходит образовательный семинар для организаторов проекта «Пространство развития: Культурный трек»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Он незаконно получил 825 тысяч рублей.
Фермер из Похвистнево ответит перед судом за мошенничество при получении субсидии
Виртуозная экранизация романа Марио Пьюзо от Френсиса Форда Копполы повествует о взлете и падении семьи Корлеоне.
К 50-летию киношедевра: кинотеатр «Художественный» приглашает на единственный показ фильма «Крестный отец»
По итогам января 2022 года в регионе введено в эксплуатацию 186 тысяч квадратных метров жилья. Это 10% от планового задания на текущий год.
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода в эксплуатацию жилья
Из них 4118 подано в электронном виде.
В самарский Росреестр еженедельно поступает более 9 500 заявлений о регистрации прав на недвижимость
В Самаре за сутки заболели 1465 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19
Отделения Сбербанка будут работать в режиме будних дней.
Режим работы Сбербанка 26 и 27 февраля
За 3 года работы Общественный совет стал эффективной площадкой для диалога и выработки совместных решений органов власти и общественных институтов.
Общественный совет СО по экологической безопасности в действии
Новый резидент создаст организацию по подбору и подготовке кадров для сферы строительства.
ТОР «Чапаевск» пополнилась новым резидентом
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.55
-3.38
EUR 93.6
-4.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Москве проходит образовательный семинар для организаторов проекта «Пространство развития: Культурный трек»

25 февраля 2022 15:59
174
Всего участниками Федеральной программы станут более 800 организаторов социокультурных событий из не менее чем 30 регионов России.

С 25 по 28 февраля в Москве проходит образовательный семинар для организаторов проекта «Пространство развития: Культурный трек» Российского Союза Молодежи.

«В Год культурного наследия народов России, который объявлен Президентом в нашей стране, мы запускаем культурный трек проекта «Пространство развития». Задачи проекта вовлечь молодежь в социальные практики, показать возможности улучшения жизни в малых городах и поселениях, обучить технологиям – в этом треке они будут реализованы в культурном направлении. Наша страна богата традициями, в том числе народного искусства. Поэтому инициативы по сохранению культурного наследия, культурному просвещению, развитию народного творчества имеют большое значение и для регионов, и для страны в целом», – сказал Председатель Российского Союза Молодежи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.

Проект стартовал с отбора дирекций региональных этапов, главными критериями которого стали наличие опыта общественной деятельности, готовность к участию в федеральных событиях, и наличие команды и ресурсов.

От Самарской области в мероприятии примут участие руководитель программ и проектов Самарского Союза Молодежи - территориальной общественной организации «Российского Союза Молодежи» в Самарской области Даниил Сиднев и руководитель регионального этапа проекта «Пространство Развития», член Самарского Союза Молодежи Анастасия Романова.

Всего участниками Федеральной программы станут более 800 организаторов социокультурных событий из не менее чем 30 регионов России.

В программе семинара образовательные блоки по набору и формированию проектных команд, а также обучение использованию образовательной технологии разработки и реализации социокультурных инициатив в малых городах и поселениях России.

«Самарская область - один из первых субъектов РФ, который начал реализацию регионального этапа проекта. В 2021 году в нем приняло участие более 170 человек. В результате было разработано и реализовано 10 социальных проектов в муниципальных районах, которые являлись участниками проекта», - подчеркнул Даниил Сиднев.

Федеральная программа «Пространство развития» реализуется Российским Союзом Молодежи с 2018 года и направлена на решение социально-экономических проблем в малых городах и поселениях России. В текущем году мероприятия программы будут сосредоточены на социокультурных преобразованиях в поселениях и городах численностью до 50 тысяч жителей. Для решения этой задачи будет разработано более 200 проектов, благополучателями которых станут свыше 100 000 жителей малых городов и поселений России.

Организатором программы выступает Российский Союз Молодежи. Программа «Пространство развития» реализуется за счет грантовых средств Президентского фонда культурных инициатив. С 2021 года программа «Пространство развития» является площадкой для проведения Всероссийского конкурса молодежных проектов. С 2020 года программа входит в Систему ключевых показателей Росмолодежи.

 

Фото: департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
25 февраля 2022  13:58
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
206
Еще 4 218 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 февраля 2022  13:35
Еще 4 218 жителей Самарской области заболели коронавирусом
319
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона
25 февраля 2022  09:19
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона
311
Дмитрий Азаров отметил, что в нынешних условиях жители Донбасса оказались под колоссальной агрессией.
24 февраля 2022  16:57
Секретарь реготделения "ЕР" Дмитрий Азаров рассказал о создании внепартийной общественной организации помощи гражданам Донбасса
1109
Дмитрий Азаров проверил готовность пунктов временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР
24 февраля 2022  14:02
Дмитрий Азаров проверил готовность пунктов временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР
947
Весь список