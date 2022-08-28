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В Москве пресекли проведение несогласованной массовой акции с участием дорогих иномарок

28 августа 2022 18:52
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Участников автопробега заранее предупреждали о недопустимости проведения мероприятия, зная, что они собираются также расклеивать наклейки "Богатые и успешные".

Сотрудники полиции в Москве пресекли автопробег с участием владельцев дорогих спортивных автомобилей, водителей планируется задержать, сообщает пресс-служба столичного главка МВД, сообщает РИА Новости.

Как сообщил РИА Новости источник, участников автопробега заранее предупреждали о недопустимости проведения мероприятия, зная, что они собираются также расклеивать наклейки "Богатые и успешные". Участники пробега спорткаров приехали, в частности, на Ferrari, Lamborghini и Porsche.

"В полицию поступила информация о намерении группы граждан провести массовое публичное мероприятие, которое не было согласовано с органами власти в установленном законом порядке. В результате принятых мер сотрудники столичной полиции не допустили проведения указанного мероприятия, обеспечили правопорядок и безопасность граждан в центральной части столицы", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что правонарушители будут задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для привлечения к установленной законом ответственности.

Часть суперкаров грустит на штрафстоянке после того, как полиция пресекла в Москве автопробег "богатых и успешных".

Спорткарами условно называют класс легковых автомобилей с моторами высокой мощности и низкой посадкой кузова, но предназначенных не для гонок, а для езды по дорогам общего пользования. Среди спорткаров выделяют подкласс "суперкаров" - авто с эксклюзивными характеристиками, мощностью двигателя, максимальной скоростью и ценой.

 

Фото:    РИА Новости / Наталья Селиверстова

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