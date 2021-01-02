В Москве подросток заявил в полицию на мать, которая отправила его спать

Беседой с полицией закончился праздничный вечер для одной из семей в Бутырском районе Москвы, передает Лайф. Там 40-летняя мать готовила ужин для всей семьи, а её 13-летний сын всё время ей мешал. Тогда женщина сделала ему несколько замечаний и отправила спать.
По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, в кровать мальчик не спешил. Вместо этого он заперся в ванной и позвонил в полицию.
Юноша сообщил правоохранителям, что его мать якобы буянит, и потребовал отправить к ним наряд.
Но всё обошлось лишь профилактической беседой.
Сотрудники МВД выяснили, что семья не пьющая, поводов для принятия каких-то мер нет.
В итоге конфликт старшего и младшего поколений исчерпал сам себя во время праздничного ужина.
Фото: pixabay/Лайф
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