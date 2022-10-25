В Москве открыли памятник оперной певице Галине Вишневской

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Открытие памятника оперной певице, народной артистке СССР, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» Галине Вишневской состоялось на улице Остоженка, пишут "Известия".

«Монумент установили рядом с Центром оперного пения имени Галины Павловны», — сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Памятник изготовили скульптор Александр Рукавишников и архитектор Михаил Посохин. Установку инициировал Региональный общественный фонд культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича, сообщается на сайте kp.ru.

Авторы монумента изобразили Галину Павловну в полный рост на высоком постаменте.

«Общая стилизация памятника отсылает к деревянному зодчеству. Торжественное открытие было приурочено к дню рождения выдающейся певицы», — цитирует агентство городских новостей «Москва» руководителя департамента Алексея Емельянова.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Мобильный репортер/"Известия"