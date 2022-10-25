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Открытие памятника народной артистке СССР, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» Галине Вишневской состоялось на улице Остоженка.
В Москве открыли памятник оперной певице Галине Вишневской
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В Москве открыли памятник оперной певице Галине Вишневской

25 октября 2022 23:14
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Открытие памятника народной артистке СССР, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» Галине Вишневской состоялось на улице Остоженка.

Открытие памятника оперной певице, народной артистке СССР, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» Галине Вишневской состоялось на улице Остоженка, пишут "Известия".

«Монумент установили рядом с Центром оперного пения имени Галины Павловны», — сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Памятник изготовили скульптор Александр Рукавишников и архитектор Михаил Посохин. Установку инициировал Региональный общественный фонд культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича, сообщается на сайте kp.ru.

Авторы монумента изобразили Галину Павловну в полный рост на высоком постаменте.

«Общая стилизация памятника отсылает к деревянному зодчеству. Торжественное открытие было приурочено к дню рождения выдающейся певицы», — цитирует агентство городских новостей «Москва» руководителя департамента Алексея Емельянова.

 

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Мобильный репортер/"Известия"

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