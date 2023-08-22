В Москве нашли тела всех участников экскурсии по коллекторам

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Спасатели обнаружили тела еще трех погибших при подземной экскурсии с диггерами по подземным коллекторам Неглинки в Москве, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС и телеграм-канал Shot.



«Сейчас все восемь участников экскурсии обнаружены. Они погибли. Операция по поиску погибших завершена», — рассказал собеседник агентства.



По сведениям канала, самым младшим погибшим — двум девочкам — по 15 лет. Другой несовершеннолетней жертвой стал 17-летний юноша. Остальным погибшим по 31-63 года.



В Следственном комитете позже подтвердили, что обнаружены тела всех участников экскурсии, следователи проводят опознание.



Диггеры повели экскурсию два дня назад — 20 августа, несмотря на прогноз погоды и предупреждения МЧС и городских служб о сильном ливне. Ко вчерашнему вечеру стало известно о пяти погибших, тело последнего обнаруженного на тот момент человека всплыло под Парящим мостом у причала «Зарядье». Всего на экскурсию записались восемь человек, точное число погибших неизвестно, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.



Задержан гендиректор компании «Спутник» Александр Ким, организовавшей экскурсию. По сведениям ТАСС, после допроса следователи задержали и организатора незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в центре Москвы Никиту Дубаса.



Опрошенные РБК диггеры назвали невнимательность к прогнозу погоду в качестве основной причины произошедшей трагедии. «Кровью написано правило проверять прогноз погоды и карту ветров, чтобы избежать ситуации, когда пойдет дождь. <...> При любой вероятности дождя экскурсия должна была быть отменена», — рассказал один из них, представившись Михаилом. С его слов, в коллекторе Неглинке можно определить приближение коллекторной волны за несколько минут, то есть экскурсанты имели шанс покинуть тоннель.



