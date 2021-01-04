В Москве начнут выдавать электронный паспорт гражданина РФ

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В пилотном проекте электронный паспорт гражданина РФ планируют запустить до декабря текущего года. Этот электронный документ обеспечит россиянам доступ к государственным и коммерческим услугам.

Как пояснили в МВД, данное нововведение будет лучше защищено, чем бумажный аналог и обеспечит жителей нашей страны квалифицированной электронной подписью, пишет газета “Взгляд” .

При утере его можно будет максимально быстро блокировать. Документ будет представлять собой пластиковую карту по аналогии с банковской. На карте будет установлен отечественный носитель информации, которую можно будет считать с помощью обычного мобильного приложения.