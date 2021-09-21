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В Москве начали продавать места в очереди за iPhone 13

21 сентября 2021 13:11
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В Москве начали продавать места в очереди за iPhone 13

iPhone 13 и 13 Pro поступят в продажу только 24 сентября, а в Москве уже продают места в очереди за новыми айфонами.

Соответствующие объявления появились на Авито. Цены начинаются от 20 тысяч рублей за сутки и доходят до 140 тысяч рублей за три дня с ночевкой.

Как и раньше, в основном все будут собираться возле re:Store на Тверской.

Некоторые люди подчеркивают, что у них уже есть подобный опыт, а также справка о вакцинации.

В прошлом году продавали места в очереди за iPhone 12, а годом ранее — за iPhone 11. В последнем случае ценник за место доходил до 1 млн рублей, сообщает iphones.ru.

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