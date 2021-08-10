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В Московском зоопарке родился теленок краснокнижного овцебыка

10 августа 2021 10:54
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В Московском зоопарке родился теленок краснокнижного овцебыка

Теленок краснокнижного овцебыка появился на свет в Московском зоопарке впервые за три года, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Первый овцебык - этих зверей также называют мускусными быками - пополнил коллекцию Московского зоопарка в 1972 году. Чтобы начать размножать этих животных, мы привезли еще трех особей в 2002 году. С тех пор они регулярно приносят потомство. Но поскольку у нас всего одна племенная самка, детеныши появляются не каждый год. Этим летом, впервые с 2018 года, она снова произвела на свет теленка - маленькую самочку", - приводятся на сайте слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.

Отмечается, что сейчас детеныш питается материнским молоком. Весит новорожденная 21 килограмм. Всего в Московском зоопарке проживают четверо представителей этого вида, включая теленка.

Добавляется, что овцебыки занесены в Международную Красную книгу, пишет РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Теги: московский зоопарк овцебык

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