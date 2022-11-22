В Московском зоопарке рассказали, как их обитатели отреагировали на ледяной дождь

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Панды Жуи и Диндин во вторник погуляли под ледяным дождем, а манул Тимофей не захотел выходить из укрытия. В пресс-службе Московского зоопарка рассказали 22 ноября, как их обитатели отреагировали на изменившиеся погодные условия, пишут "Известия".

Там отметили, что обитатели зоопарка на резкие изменения погоды реагируют не так, как люди: они заранее готовятся к наступлению холодов. Кто-то отращивает шубку, а кто-то увеличивает жировые запасы. И также сырую погоду любят далеко не все животные, отметили в зоопарке.

«Манул Тимофей решил сегодня не выходить из укрытия. Хотя он, можно сказать, лучше всех подготовился к зиме: у манулов самая густая шерсть среди всех кошачьих, да и осенняя зажировка прошла очень успешно. Днем сотрудники расчищали для него деревянные полочки. Возможно, к вечеру Тимофей всё-таки выйдет — ужин он никогда не пропускает», — рассказали в зоопарке.

Предпочел отлежаться в укрытии и дальневосточный леопард Мизер, несмотря на то что стойко переносит низкие температуры. В отличие от Тимофея и Мизера, вместе с пандами на прогулку сегодня с удовольствием вышли рыси, пума Габриель и росомаха Крендель.

«Не прячутся в сырую погоду хищные птицы, журавли. Совершенно обычным этот день был и для наших ластоногих: моржей, сивучей, морских котиков и морского зайца. В природе они способны справляться с очень низкими температурами. Поэтому сегодня они плавали или лежали на берегу прямо на открытом воздухе», — рассказали в зоопарке.

8 ноября стало известно, что в Московском зоопарке белогрудые ежи уже уснули на зиму. Перед спячкой они активно ели, поэтому могли значительно набрать вес. Это им поможет пережить зиму, так как к весне они могут потерять до 35% своей массы. Выходят белогрудые ежи из спячки весной — как правило, в апреле.

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