В молодежном лофте StrelkaHall пройдет мастер-класс «Ин.яз и Drama»

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5 февраля в 19:00 на базе молодежного лофта StrelkaHall пройдет мероприятие, посвященное Дню российского бизнес-образования – мастер-класс по английскому языку. Занятие проведет актриса Самарского академического театра драмы им. Горького. Участие в мастер-классе бесплатное.

Джамиля Билялова – актриса Самарского академического театра драмы им. Горького и педагог английского языка. Она является автором уникальной методики преподавания иностранных языков через актерскую игру. В ходе занятия «Ин.яз и Drama» участники познакомятся с новой формой изучения английского языка, которую смогут в дальнейшем применять самостоятельно.

По признанию автора методики, Джамили Биляловой, сложность усвоения английского лежит не в самом языке, а во множестве психологических блоков и страхов самого человека, который хочет выучить английский. С помощью профессиональных актерских тренингов, внедренных в процесс изучения языка, скорость усвоения материала стала выше за счет подхода к запоминанию слов и структур – творчество намного выигрышней зубрежки. Такой творческий подход очень помогает не только в изучении языка работы, но и к снятию других блоков, препятствующих личностному развитию, без которого ведение бизнеса невозможно.

Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться в личных сообщениях официальной группы StrelkaHall (vk.com/strelkahall). Участие бесплатно, возрастное ограничение 16+.

Дата проведения: 5 февраля 19:00

Место проведения: Молодежный лофт StrelkaHall, ул. Вилоновская, д. 30, передает пресс-служба облправительства.