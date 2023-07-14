В минздраве СО состоялось совещание по вопросам стратегии развития медицины региона

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В министерстве здравоохранения Самарской области под председательством министра здравоохранения региона Армена Беняна состоялось совещание по вопросам стратегии развития медицины региона.



В мероприятии приняли участие ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Владислав Романов, председатель комиссии по общественному контролю Общественной палаты Самарской области Галина Гусарова, заместители министра и главные внештатные специалисты.



За последние годы в регионе проведена большая работа по созданию современной медицинской инфраструктуры. Возведены 115 объектов здравоохранения, поликлинические и специализированные отделения оснащены современным диагностическим и лечебным оборудованием, в том числе и в отдаленных территориях.



«Мы постоянно работаем над совершенствованием процессов организации медицинской помощи. И здесь важна консолидация сил: эффективно организовать работу практического здравоохранения возможно только во взаимодействии с медицинским университетом и представителями общественности»,- подчеркнул руководитель ведомства.



В центре внимания специалистов - раннее выявление заболеваний. На совещании рассмотрели вопросы диагностики патологий у беременных и новорожденных.



«Обсудили развитие на базе СамГМУ образовательных программ по пренатальной медицине. Также акцентировали внимание на подготовку кадров для первичного звена здравоохранения. В фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях, офисах врача общей практики необходимо обеспечить качественное проведение первого этапа диспансеризации и профилактических мероприятий», - отметил Армен Бенян.



Значимыми партнерами практического здравоохранения являются главные внештатные специалисты. Совместная работа, постоянный мониторинг работы медицинских служб и контрольные визиты в учреждения вносят вклад в улучшение процессов оказания медпомощи.



«Основная цель, которую ставит перед собой онкослужба – это выстраивание четкого взаимодействия по маршрутизации пациентов между специализированными учреждениями – областным онкодиспансером и больницей № 5 Тольятти - с поликлиниками. У нас имеются все условия для обеспечения и проведения необходимых объемов обследований. В настоящее время в регионе открыты и функционирует 8 центров амбулаторной онкологической помощи, до конца 2023 года откроем еще 2 специализированных подразделения. В задачи таких центров входит как проведение диагностических исследований с целью постановки и верификации диагноза, так и дальнейшее сопровождение пациентов после радикального лечения в специализированных учреждениях, проведения лекарственной и противоопухолевой терапии, реабилитации и диспансерному наблюдению», - отметил главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов.



Министр поручил главному онкологу региона и специалистам министерства проработать дополнительные меры по повышению доступности центров амбулаторной онкологической помощи не только в вопросах ранней диагностики рака, но и в организации наблюдения и лечения пациентов с установленным диагнозом.

Фото: минздрав СО