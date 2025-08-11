184

В минувшие выходные в Самару из Курской области и Донецкой Народной Республики на отдых прибыли 188 детей.

Совместно с представителями различных служб и волонтерами на перроне железнодорожного вокзала ребят встречали и сотрудники регионального управления МЧС России.

Специалисты оказывали помощь в сопровождении детских групп в автобусы для дальнейшего следования на отдых в детские оздоровительные лагеря области.

Места отдыха детей предварительно были проинспектированы сотрудниками МЧС России на соблюдение требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО