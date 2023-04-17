В Минцифры опровергли рассылку повесток через госуслуги в весенний призыв

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В Минцифры сообщили об отсутствии законных оснований для рассылки электронных повесток в военкоматы через портал «Госуслуги». Способы направления повесток только предстоит установить правительству, говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства, пишет "Парламентская газета".

Ранее в понедельник военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что рассылка повесток о призыве на срочную военную службу через госуслуги начнется уже в рамках весенней призывной кампании, которая стартовала 1 апреля. Оповещение граждан через портал, СМС-сообщения и по телефону будет проводиться в столице в тестовом режиме, уточнил он.

В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что электронные повестки будут направляться через госуслуги, подчеркнули в Минцифры. Эти варианты предстоит определить кабмину в отдельном нормативном акте, который еще не принят, отметили в ведомстве.

Закон предусматривает использование госуслуг только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, информировании об ограничительных мерах, а также для доступа к реестру повесток, который еще не сформирован, напомнили в министерстве.