В минсоцдемографи Самарской области подвели итоги акции «Ранняя помощь»   

125

В министерстве социально-демографической и семейной политики подвели итоги акции «Ранняя помощь».



В 2024 году акция прошла в 2 этапа: с 29 мая по 28 июня и с 1 по 31 октября во всех муниципальных образованиях Самарской области.



Раннее выявление отклонений в развитии ребенка и как следствие ранее начало коррекционной работы во всем мире признано основополагающим направлением помощи. Первым и самым важным этапом является выявление детей, потенциально нуждающихся в ранней помощи. Именно на это и нацелена ежегодная Акция «Ранняя помощь», проводимая в Самарской области министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области совместно с Министерством здравоохранения и Министерством образования Самарской области.



Уже второй год география Акции охватывает все муниципальные образования региона. Особое внимание уделяется отдаленным населенным пунктам. В 2024 году приемы специалистов прошли на базе не только городских поликлиник и центральных районных больниц, но и на базе отделений, расположенных небольших селах и поселках.



Проведено 132 выезда мультидисциплинарных бригад (в прошлом году 65 выездов), где на прием к специалистам здравоохранения, социальной защиты и образования обратились 1327 семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, диагностические мероприятия проведены 1567 детям (в 2023 году – 735 семей с 817 детьми).



Эксперты выездной междисциплинарной бригады дали практические рекомендации родителям по гармоничному развитию детей раннего возраста, включению их в среду сверстников и интеграции в образовательный процесс. В отдельных случаях рекомендованы дополнительные консультации врачей для уточнения медицинского диагноза и прохождение психолого-медико-педагогической комиссии.



Несмотря на завершение ежегодной Акции все родители, которые обеспокоены здоровьем и развитием своего ребенка, могут обратиться в учреждения оказывающие услуги ранней помощи для диагностики и проведения реабилитационных мероприятий.

Фото: Минсоцдемографии Самарской области