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В Минобороны представили список болезней, с которыми не возьмут на службу по контракту

12 июля 2023 17:52
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Всего в перечне перечислены 26 заболеваний и сопутствующих им состояний.

Министерство обороны предложило утвердить список заболеваний, с которыми граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, не cмогут подписать контракт с Вооруженными силами РФ. Соответствующий проект приказа опубликован 12 июля на портале проектов нормативных правовых актов, пишет "Парламентская газета".

Речь идет о болезнях, с которыми россияне не могут быть приняты на службу по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время. Всего в перечне перечислены 26 заболеваний и сопутствующих им состояний.

В пояснительной записке к проекту приказа говорится, что он разработан в целях реализации закона, разрешающего судимым россиянам проходить военную службу по контракту. Данный документ был подписан президентом и вступил в силу 24 июня 2023 года.

Закон также разрешает в период мобилизации, военного положения и в военное время заключать контракт с ВС РФ россиянам, ранее признанным ограниченно годными к военной службе и не имеющим заболеваний из перечня, который должно определить Министерство обороны. 

 

Фото:   ru.freepik.com

 

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