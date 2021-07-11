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В Минкульте Самарской области прокомментировали гонорар канатоходца, который так и не перешел Волгу

11 июля 2021 10:33
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В Минкульте Самарской области прокомментировали гонорар канатоходца, который так и не перешел Волгу

Самарский фестиваль набережных «ВолгаФест» оплатили за счет бюджета Самарской области. Об этом сообщили представители регионального Минкульта в ответе на запрос редакции 63.RU.

Сотрудники ведомства Татьяны Мрдуляш пояснили, что стоимость фестиваля была запланирована в рамках бюджета Минкульта.

В перечень расходов также вошли услуги по организации перформанса Фриди Кюне.

— Гонорар за выступление канатоходца не подлежит разглашению как конфиденциальная информация. Можем только сказать, что он был гораздо скромнее, чем, например, стандартный гонорар звезд российской эстрады, — сообщили представители Минкульта.

Фестиваль «ВолгаФест» состоялся с 7 по 21 июня 2021 года. Выступление Фриди Кюне должно было стать его кульминацией. Организаторы анонсировали, что австрийский атлет пройдет по канату через Волгу. Для этого даже установили специальные краны.

Но из-за погодных условий переход сначала перенесли, а потом и вовсе отменили.

В итоге Фриди Кюне прошел над изумленной публикой вдоль самарской набережной.

А организаторы пообещали, что в следующем году канатоходец обязательно перейдет Волгу.

Теги: «ВолгаФест-2021» Волга канатоходец Фриди Кюне

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