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В МФЦ начнут выдавать бумажные сертификаты о вакцинации

10 ноября 2021 09:15
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В МФЦ начнут выдавать бумажные сертификаты о вакцинации

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы избежать проблем с выдачей бумажных сертификатов о вакцинации. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде. Для многих такой вариант удобнее", — сказал глава правительства, подчеркнув, что люди должны получать эту услугу без сбоев, быстро и удобно. 

Кроме того, он попросил Минздрав проработать с ведомствами и утвердить порядок предоставления сертификатов.

Премьер также утвердил постановление о выдаче бумажных сертификатов. Обращаться за ними могут как те, кто прошел вакцинацию, так и те, кто имеет противопоказания или уже переболел COVID-19. В пресс-службе правительства подчеркнули, что эта услуга будет актуальна для россиян, не зарегистрированных на портале госуслуг или не имеющих возможности самостоятельно распечатать сертификаты.

Накануне вступили в силу изменения в форме COVID-сертификатов. В них будут указываться основные сведения об обладателе, прививке, ревакцинации, наличии противопоказаний, о перенесенном заболевании, также предусмотрено место для QR-кода. Документы, которые были выданы ранее, переведут в новый вид автоматически, сообщает РИА Новости.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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