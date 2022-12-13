В Международный день чая Самарская область откроет Всероссийский телемарафон «Чайные традиции народов Евразии»

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14 декабря 2022 года в 13.00 на площадке Дома дружбы народов Самарской области (г. Самара, ул. Воронежская, 9) пройдёт телемарафон «Чайные традиции народов Евразии», посвящённый Международному Дню чая (15 декабря). Организатор – Общероссийское общественное движение «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум) и Дом дружбы народов Самарской области.



Идея отмечать Международный день чая родилась в Самаре в 2018 году и набирает обороты. Первое мероприятие прошло в Тольятти, а сегодня к Международному дню чая подключаются многие регионы России и страны СНГ.



Чаепитие – эффективный инструмент не только семейных отношений, но и народной дипломатии.



Очень символично, что в год, объявленный Президентом России Владимиром Путиным Годом культурного наследия России именно Самарская область удостоилась чести первыми открывать телемарафон. Представлять регион будут руководители и активисты национальных общественных организаций (русские, татары, чуваши, мордва, украинцы, казахи, азербайджанцы, белорусы, башкиры, немцы).



В течение года совместно с национальными, общественными, молодежными и многими другими организациями проводились тематические мероприятия, направленные на популяризацию народного искусства, сохранение культурных традиций, этнокультурного многообразия, культурной самобытности народов, проживающих в Самарской области.



Благодаря системной работе главы региона Дмитрия Азарова успешно и эффективно в регионе реализуются данные стратегические цели и задачи. Выступая на итоговом заседании оргкомитета Года культурного наследия народов России, Дмитрий Азаров напомнил, что именно на этих направлениях сделаны акценты в Указе Президента о проведении Года культурного наследия народов России.



Эстафету телемарафона примут этнокультурные сообщества Республики Саха (Якутия), Республики Татарстан, Республики Коми, Омской области и других регионов России. К ним присоединятся друзья и единомышленники из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.



Участники яркого многонационального события расскажут много нового о чайных традициях народов, способах заваривания чая, чайных культурах, специальной посуде, национальных закусках к чаю и многом другом.



Это необычное событие состоится в телевизионной студии Первого Российского Национального канала (г. Москва), а участники будут выходить в эфир посредством видеосвязи. Запись телепередачи выйдет на канале, а также появится в социальных сетях Дома дружбы народов Самарской области и на сайтах партнёров Международного мультикультурного проекта «Евразийские мосты дружбы объединяют народы», реализуемого общероссийским общественным движением «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум) и поддержанного Фондом президентских грантов, общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России», Ассамблеей народов Евразии, автономной некоммерческой организацией «Ресурсный центр в сфере национальных отношений».