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В МЕГЕ Самара состоится самое стильное мероприятие осени!

22 ноября 2023 12:56
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в МЕГЕ Самара состоится самое стильное мероприятие осени!

Уже в эту субботу, 25 ноября, с 13:00 до 19:30 в МЕГЕ Самара состоится самое стильное мероприятие осени! В нем примут участие звездные гости — стилист и телеведущий Алексей Сухарев, топ-визажист, видеоблогер и предпринимательница Елена Крыгина, а также издатель и главный редактор журнала Roussel Collection Светлана Руссель.

«Стильная суббота» начнется с модной дискуссии. Опытные стилисты во главе с Алексеем Сухаревым порассуждают на разные темы — от модных трендов до бизнес-хаков. Чтобы принять участие в дискуссии, необходимо зарегистрироваться по ссылке.  

Затем на фудкорте пространства для встреч развернется настоящий показ мод! Самарские стилисты составят образы, которые разберет и дополнит Алексей Сухарев. Экспертное жюри выберет трех лучших участников, они получат сертификаты от МЕГИ номиналом 10 000 руб. После конкурса Елена Крыгина проведет мастер-класс по макияжу: она создаст впечатляющий образ для одной из подписчиц VK-сообщества МЕГИ Самара. 

Понаблюдать за соревнованием стилистов, узнать полезные советы по созданию стильного образа от Алексея Сухарева и секреты мейк-апа от Елены Крыгиной сможет каждый желающий — вход свободный!

По завершении основной части пройдет автограф-сессия со звездными гостями. Для получения автографа, необходимо предварительно оформить купон. 

Купон для получения автографа Алексея Сухарева 

Купон для получения автографа Елены Крыгиной

Программа мероприятия:

13:00-15:00 — открытый микрофон с профессиональными стилистами;

16:00-18:00 — конкурс стилистов с Алексеем Сухаревым: разбор образов, рекомендации и дополнение образов аксессуарами, награждение победителей;

18:00-19:00 — мастер-класс по макияжу с Еленой Крыгиной;

19:00-19:30 — автограф-сессия с Алексеем Сухаревым и Еленой Крыгиной.

Подробная информация доступна на сайте МЕГИ Самара. 

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