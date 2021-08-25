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В МЕГЕ Самара пройдет ярмарка вакансий Центра занятости населения

25 августа 2021 11:42
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В МЕГЕ Самара пройдет ярмарка вакансий Центра занятости населения

31 августа в 12.00 на фудкорте МЕГИ Самара начнет свою работу ярмарка вакансий для соискателей. Организатором мероприятия выступает Центр занятости населения городского округа Самара. Помимо общегородской базы вакансий, на ярмарке будут представлены вакансии магазинов Ашан, ИКЕА, М.Видео, «Спортмастер» и других арендаторов торгового центра.

Организаторы ярмарки подготовили обширную программу для посетителей: здесь можно будет пройти экспресс-собеседование, пообщаться с психологом и специалистом по трудоустройству, а также посетить семинар о том, как открыть свое дело!

Представители работодателей подробно расскажут о вакансиях и требованиях к соискателям, а консультанты по подбору персонала и эксперты в сфере HR поделятся советами по самопрезентации и составлению идеального резюме.  Также участники программы узнают, как быстро найти работу после пандемии.

Кроме того, на ярмарке будут представлены и вакансии для соискателей с инвалидностью, они смогут пообщаться со специалистом по трудоустройству граждан с ограниченными возможностями. Такой формат работы площадки будет полезен и для работодателей: он даст им реальное представление о соискателях с инвалидностью, познакомит с их проблемами и особенностями.

В целях безопасности участников ярмарки вакансий на площадке будут соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора и местных органов власти по проведению массовых мероприятий.

Фото: Pixabay.com

Теги: поиск работы ярмарка вакансий

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