В МЧС заявили, что найденный в Белгороде боеприпас не взрывоопасен

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Найденный в Белгороде боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен. Об этом журналистам сообщил глава МЧС по Белгородской области 22 апреля, пишут "Известия".

«В Белгороде <...> обнаружен боеприпас большой мощности. В связи с этим решением областной комиссии по чрезвычайным ситуациям введен режим ЧС регионального уровня. Сейчас взрывотехники оценили обстановку», — рассказал он.

Боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен, уточнил глава МЧС. Он также добавил, что после того, как будет завершена эвакуация жителей, боеприпас поднимут при помощи автокрана и вывезут на специальный полигон для уничтожения.

Ранее в этот губернатор Белгорода Вячеслав Гладков сообщил об обнаружении взрывоопасного предмета на улице Шаландина, 15. В связи с ЧП оперативный штаб реагирования принял решение провести эвакуацию жителей 17 многоквартирных домов в радиусе 200 м.

Для эвакуации было выделено 90 единиц транспорта.

Фото: Соцсети/"Известия"