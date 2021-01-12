В МЧС Самарской области оценили возможность проведения Крещенских купаний

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Толщина льда позволит в 2021 году провести Крещенские купания. Согласно норме, лёд должен быть не менее 34 сантиметров.

По данным МЧС и УГМС, толщина льда на Волге у Тольятти - 34 см, у Самары - 36, у Сызрани - 45.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова, во всех муниципалитетах местные власти должны принять все меры по обеспечению безопасности при купаниях, а также ещё раз рассказать гражданам, кому можно купаться, а кому нет.

Напомним, уже завтра в Самарскую область придут настоящие Крещенские морозы. По данным Приволжского УГМС в период с 12 по 15 января местами в регионе ожидается холодная погода, до -27C. Подробный прогноз можно посмотреть здесь.

По данным МЧС сильный снегопад, который обрушился на регион 10 января, может повториться в ближайшие четверг и пятницу, 14 и 15 января, сообщает ГТРК-Самара.

Фото: pixabay.com