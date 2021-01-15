В МЧС посоветовали после крещенских купаний сразу одеться

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Во время крещенских купаний надо побыстрее одеться, выпить теплое питье и воздержаться от долгого пребывания на улице. Такие рекомендации в пятницу, 15 января, дал начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС РФ Андрей Печенин, передают "Известия".

Перед купанием нежелательно длительное время находиться на морозе, отметил он. «Если так или иначе приходится ждать в очереди, то заранее лучше к этому подготовиться — тепло одеться, не игнорируя наличия головного убора», — цитирует его ТАСС.

Согреваться алкоголем в течение этого времени не рекомендовано, добавил Печенин. По его словам, нетрезвый человек может поскользнуться или захлебнуться. Подходить к проруби лучше в легкой обуви или носках, переохлаждаться нельзя, обратил внимание начальник ГИМС МЧС.

После купания в крещенской проруби надо растереться полотенцем насухо, тепло одеться, не пытаться делать селфи. Когда человек одет, ему надо выпить теплый напиток и поехать домой.

В МЧС также советуют воздержаться от крещенских купаний людям, имеющим хронические заболевания, беременным женщинам, малолетним детям, лицам, страдающим сахарным диабетом, имеющим патологии артериального давления или недавно перенесших простуду.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев/"Известия"