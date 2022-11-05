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В МЧС опровергли сообщения о 15 погибших при пожаре в костромском кафе

5 ноября 2022 18:28
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Пожар привел к гибели 13 человек, пострадали четверо.

Информация о 15 жертвах пожара в кафе "Полигон" недостоверна, заявил замглавы ГУ МЧС по Костромской области Алексей Греков в эфире канала "Россия 24", сообщает РИА Новости.

Ранее соответствующие данные распространили некоторые СМИ. Как сообщал источник РИА Новости в экстренных службах региона, пожар привел к гибели 13 человек, пострадали четверо. В областной прокуратуре подтвердили эту информацию.

"Нет, на месте пожара обнаружены тела 13 погибших", — подчеркнул Греков.

Пожар в кафе "Полигон" начался около 02:30 ночи. Из здания эвакуировали 250 человек.

Возможной причиной возгорания называется подрыв петарды или другой пиротехники. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

 

Фото: РИА Новости / Ольга Евтушкова

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