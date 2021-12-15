В магазине УФСИН СО началась предновогодняя торговля

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Этот специализированный магазин уголовно-исполнительной системы работает уже четвертый год. В нем продают товары, сделанные руками осужденных.

В ассортименте швейные и кованные изделия, сувенирная продукция, кухонная утварь и многое другое. Особым спросом у покупателей пользуются шахматы и нарды, изготовленные из дерева.

Сейчас, в преддверии Нового года в продажу поступают партии сувенирных товаров, связанные со сказочными персонажами – Дедом Морозом и Снегурочкой. Продукция высокого качества.

Как сказала начальник отдела трудовой адаптации осужденных полковник внутренней службы Светлана Бурлакова, продажа новогодних товаров, сделанных осужденными, стимулирует их трудовую деятельность, что в дальнейшем поможет в социальной реабилитации, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области