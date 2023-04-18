В мае россиян ждет 11 нерабочих дней

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В текущем году длительные майские каникулы не предусмотрены. Всего, согласно производственному календарю, в мае россияне будут отдыхать 11 дней, из которых 8 дней приходятся на стандартные выходные: субботу и воскресенье.

В преддверии праздника Весны и Труда в 2023 году россияне смогут отдыхать три дня: 29, 30 апреля и 1 мая (с субботы по понедельник).

Второй период каникул связан с Днем Победы. Здесь можно отдохнуть четыре дня: с 6 по 9 мая (с субботы по вторник). Отметим, 8 мая, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1505 «О переносе выходных дней в 2023 году», стало нерабочим днем из-за переноса воскресенья, 8 января.

Таким образом, в мае будет 11 нерабочих дней: 1,6−9 и 13, 14, 20, 21, 27, 28. Восемь из них приходятся на стандартные выходные (суббота, воскресенье) и три — на праздники.

Будут ли сокращенные рабочие дни в мае?

Нет. Согласно части 1 ст. 95 ТК РФ, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. В мае 2023 года праздникам 1 и 9 мая предшествуют нерабочие дни.

Так, согласно производственному календарю, в 2023 году россияне будут работать на один час меньше только 22 февраля, 7 марта и 3 ноября, пишет Аргументы и факты.