В мае муниципальный центр управления Самары принял более 6500 обращений  

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МЦУ объединяет в единую базу «Инцидент-менеджмент» и «Платформу обратной связи», официальные письменные обращения граждан. В системах работают все районные администрации и департаменты, которые, в свою очередь, взаимодействуют с ресурсоснабжающими, подрядными и обслуживающими организациями. Это позволят оперативно реагировать на запросы горожан.

С 1 по 31 мая МЦУ обработано более 6500 сообщений, в том числе 1878 обращений, поступивших через «Платформу обратной связи» и 4459 через «Инцидент-менеджмент».



Основной массив сообщений в мае был связан с плановым отключением горячей воды в связи с проведением гидравлических испытаний теплоносителей. В настоящий момент специалисты проводят опрессовку теплосетей Центральной отоп.котельной - до 11 июня горячее водоснабжение ограничено в Октябрьском, Советском, а также частично – в ЖД районе. С 8 по 21 июня будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей от Самарской ГРЭС.