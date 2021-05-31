В Литве установили первый портал между городами

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В Литве установили первый в мире цифровой портал между Вильнюсом и польским городом Люблин, расположенным в 600 км от него.

У портала есть большие экраны и камеры, которые транслируют видео в реальном времени. На проектирование и строительство объектов потратили пять лет.

Круглый дизайн, напоминающий «хорошо известный научно-фантастический символ», разработали инженеры Центра творчества и инноваций Вильнюсского технического университета Гедимина.

Создатели проекта называют портал «цифровым мостом», соединяющим города.