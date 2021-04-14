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В лесах Самарской области проведут учения для готовности к природным пожарам

14 апреля 2021 12:27
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В лесах Самарской области проведут учения для готовности к природным пожарам

15 апреля 2021 года на территории пожарно-химической станции 3 типа в поселке Волжский, откуда ведется мониторинг лесных пожаров во всем регионе, пройдут учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров. В учениях примут участие сотрудники ГБУ «Самаралес» и ГУ МЧС России по Самарской области.

Сохранение лесов – одна из основных задач национального проекта «Экология», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

В регионе проводится обновление парка лесопожарной техники и лесокультурного оборудования. В рамках национального проекта в 2019 – 2020 годах в Самарской области он обновлен практически полностью. Ключи от машин сотрудникам лесопожарных бригад вручал Глава Самарской области Дмитрий Азаров. «Когда я пришел в министерство лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования в 2008 году, мы создали передвижные механизированные колонны, потому что в одиночку ни одно лесничество справиться с проблемой не смогло бы. Благодаря совету ветеранов отрасли, нам удалось в тех непростых условиях защитить леса и людей, – отметил Глава региона. – Сегодня, когда есть внимание к этой отрасли, есть возможность приобретать дополнительные средства для борьбы с пожарами и их предотвращения».

В 2021 году эта работа будет продолжена. Планируется приобрести 44 единицы лесопожарной техники и более 50 единиц оборудования, в том числе и для ГБУ СО «Самаралес».

В целях предупреждения возникновения пожароопасных ситуаций на территории Самарской области с 15 апреля по 15 октября 2021 года постановлением Правительства Самарской области от 08.04.2021 № 195 установлен особый противопожарный режим. 

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в период особого противопожарного режима в случае необходимости будет принимать решения об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, о проведении в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности. 

Кроме того, сотрудниками министерства совместно с сотрудниками МЧС и полиции будут патрулироваться лесной фонд, места массового отдыха населения, летние оздоровительные лагеря, территории дачных товариществ, санаториев и туристических баз.

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