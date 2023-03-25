В лесах Самарской области области с 1 по 20 апреля установлен особый противопожарный режим

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Из-за раннего паводка и схода снега, в том числе в лесных массивах, может раньше обычного начаться пожароопасный сезон. В региональном управлении МЧС предложили ввести особый противопожарный режим на территории области уже через 1,5 недели.



Губернатор Дмитрий Азаров поручил министру лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексею Веселову ускорить подготовку и согласование документов, установив особый противопожарный режим с 1 апреля



При установлении особого противопожарного режима устанавливается запрет:



- на использование открытого огня на соответствующей территории;



- выжигание сухой травянистой растительности на соответствующей территории.