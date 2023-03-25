Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарского дворника обвинили в неправомерном обороте средств платежей
Самарского дворника обвинили в неправомерном обороте средств платежей
В лесах Самарской области области с 1 по 20 апреля установлен особый противопожарный режим
В лесах Самарской области области с 1 по 20 апреля установлен особый противопожарный режим
Дмитрий Азаров поздравил работников культуры с праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников культуры с праздником
В России разрешили покупать вторичное жилье по семейной ипотеке
В России разрешили покупать вторичное жилье по семейной ипотеке
В Самаре отопительный сезон могут завершить раньше обычного
В Самаре отопительный сезон могут завершить раньше обычного
На Волге в Самарской области открыли пассажирскую навигацию
На Волге в Самарской области открыли пассажирскую навигацию
В Исаклинском районе полицейские задержали водителя с поддельным удостоверением
В Исаклинском районе полицейские задержали водителя с поддельным удостоверением
В преддверии весенних каникул правоохранители рассказали самарским детям о БДД
В преддверии весенних каникул правоохранители рассказали самарским детям о БДД
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.45
0.14
EUR 82.39
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В комплекте выгоднее: популярные модели Xiaomi по специальной цене в билайне
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Работников сферы бытового обслуживания региона поблагодарили за труд
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В лесах Самарской области области с 1 по 20 апреля установлен особый противопожарный режим

25 марта 2023 12:38
60
В лесах Самарской области области с 1 по 20 апреля установлен особый противопожарный режим

Из-за раннего паводка и схода снега, в том числе в лесных массивах, может раньше обычного начаться пожароопасный сезон. В региональном управлении МЧС предложили ввести особый противопожарный режим на территории области уже через 1,5 недели.

Губернатор Дмитрий Азаров поручил министру лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексею Веселову ускорить подготовку и согласование документов, установив особый противопожарный режим с 1 апреля

При установлении особого противопожарного режима устанавливается запрет:

- на использование открытого огня на соответствующей территории;

- выжигание сухой травянистой растительности на соответствующей территории.

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Индия – давний и важный партнер Самарской области.
24 марта 2023, 22:51
В Самарскую область прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия
Индия – давний и важный партнер Самарской области. Политика
324
Дмитрий Азаров в ходе очередной поездки в зону СВО встретился с земляками, которые сейчас несут службу, и передал им очередную партию гуманитарной помощи и техники.
24 марта 2023, 20:24
«Постараюсь максимально объехать все подразделения, где служат земляки» - Дмитрий Азаров передал бойцам очередную партию гуманитарной помощи и техники
Дмитрий Азаров в ходе очередной поездки в зону СВО встретился с земляками, которые сейчас несут службу, и передал им очередную партию гуманитарной помощи и... Политика
1363
В Самарской области продолжается регистрация волонтеров для Всероссийского голосования по благоустройству
24 марта 2023, 11:06
В Самарской области продолжается регистрация волонтеров для Всероссийского голосования по благоустройству
Перед волонтерами стоит задача – информировать население о том, как выразить свое мнение и выбрать ту или иную территорию для благоустройства. Общество
709
В центре внимания
В лесах Самарской области области с 1 по 20 апреля установлен особый противопожарный режим
25 марта 2023  12:38
В лесах Самарской области области с 1 по 20 апреля установлен особый противопожарный режим
43
В Самаре отопительный сезон могут завершить раньше обычного
25 марта 2023  12:11
В Самаре отопительный сезон могут завершить раньше обычного
151
Индия – давний и важный партнер Самарской области.
24 марта 2023  22:51
В Самарскую область прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия
326
Дмитрий Азаров в ходе очередной поездки в зону СВО встретился с земляками, которые сейчас несут службу, и передал им очередную партию гуманитарной помощи и техники.
24 марта 2023  20:24
«Постараюсь максимально объехать все подразделения, где служат земляки» - Дмитрий Азаров передал бойцам очередную партию гуманитарной помощи и техники
1390
В Самарской области продолжается регистрация волонтеров для Всероссийского голосования по благоустройству
24 марта 2023  11:06
В Самарской области продолжается регистрация волонтеров для Всероссийского голосования по благоустройству
711
Весь список