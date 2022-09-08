В Ленинском районе 9, 10, 11 сентября будет работать муниципальная сельскохозяйственная ярмарка

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В Ленинском районе 9, 10, 11 сентября и далее еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям будет работать муниципальная сельскохозяйственная ярмарка.



С 8:00 до 20:00 самарцам будет доступен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам. Ярмарка будет работать по адресу: улица Ленинская, 142 (у музея им. Алабина)



Также товары местных сельхозпроизводителей можно приобрести по следующим адресам:



- Круглогодичная ярмарка в Железнодорожном районе, на пересечении улиц Киевской и Тухачевского Время работы: вторник-воскресенье с 9:00 до 19:00;

- Ярмарка «выходного дня» в поселке Мехзавод Красноглинского района у ДК «Октябрь» Время работы: суббота-воскресенье с 8:00 до 20:00.



Гости ярмарки смогут пройти вакцинацию от COVID-19, гриппа и пневмонии. Прививочный пункт будет работать 9, 10, 11 сентября с 10.00 до 16.00.

Фото: ru.freepik.com