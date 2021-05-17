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В Курумоче состоится VIII благотворительный аукцион «Самарский»

17 мая 2021 14:16
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На аукцион представлены 47 лотов – картины известных самарских и пензенских авторов.

В среду, 19 мая 2021 года, в 16.00 в загородном комплексе «Русская охота» (пос. Курумоч, ул. Садовая, 100А) состоится VIII благотворительный аукцион «Самарский». 

Его бессменный организатор – некоммерческая благотворительная организация Самарской области фонд «Радость», чья деятельность направлена на поддержку социально-незащищенных слоев населения: детей-сирот, инвалидов, многодетных и приёмных семей, одаренных детей.

Благотворительный аукцион – значимый культурный проект региона. Традиционно его поддерживают областное Правительство и Самарская митрополия, а также представители бизнес-структур, меценаты, деятели культуры. Губернатор Самарской области традиционно передаёт лот от своего имени.

Кроме прямой финансовой помощи малоимущим и многодетным семьям, детским домам и социальным организациям Самарской области, Фондом разрабатываются и реализуются социальные программы, а также программы социальной адаптации для воспитанников детских домов, направленные на их профессиональную ориентацию и постинтернатное сопровождение.

В этом году на аукцион представлены 47 лотов – картины известных самарских и пензенских авторов, активных участников персональных и групповых выставок, всероссийских и зарубежных пленэров и благотворительных акций. Это работы, в частности, нашего земляка Александра Баканова, Заслуженного художника Крыма Александра Шуринова, пензенских художников Юрия Николаева и Владимира Пентюха и других. Многие произведения художников находятся в музейных собраниях, корпоративных и частных коллекциях в России и за рубежом. Ознакомиться с картинами можно на сайте фондрадость.рф.

 

 

Теги: аукцион «Самарский» благотворительный картины

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