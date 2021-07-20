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В Куйбышевском районе временно отключат холодную воду   

20 июля 2021 14:55
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В связи со строительством мостового перехода «Фрунзенский».

С 08:00 21 июля текущего года в Куйбышевском внутригородском районе запланированы масштабные работы на инженерных сетях в рамках строительства второй очереди мостового перехода «Фрунзенский».

По заказу министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области проводится переустройство сетей водоснабжения и водоотведения от ул. Шоссейная до границы города, с переврезкой водовода диаметром 800 мм – работы организуются в районе домов № 61, 69 к3, 112 по Пугачевскому тракту.

Это потребует временной приостановки подачи холодного водоснабжения, включая ряд объектов жилищного фонда. Под отключение попадут многоквартирные и частные дома. 

Во время производства необходимых работ горожане смогут пользоваться холодной водой из бойлеров. 

Подробности здесь.

Теги: Куйбышевский район Отключение воды

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