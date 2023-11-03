В Кремле прокомментировали приезд Аллы Пугачевой в Россию

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Любой законопослушный гражданин может свободно покинуть Россию и приехать в нее обратно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возвращение в страну артистки Аллы Пугачевой, передает РИА Новости.

"Родственник иноагентов", во-первых, именем нарицательным не является и не должно являться. Второе — российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять", — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что это постоянный процесс и так происходит во всех странах мира.

"И естественно, любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный российский гражданин — он всегда свободно возвращается на свою родину, в Российскую Федерацию, и так же свободно ее покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте. И так далее и тому подобное", — добавил Песков.

Накануне источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Пугачева приехала в Россию через Псков. Она вернулась в страну без своего мужа Максима Галкина*. Приезд артистки вызвал бурную дискуссию в соцсетях.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Фото: freepik.com