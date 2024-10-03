В Красноярском районе Самарской области стартовали комплексные кадастровые работы

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На территории Красноярского района Самарской области стартовали комплексные кадастровые работы (ККР) в отношении шести кадастровых кварталов. Были проведены первые согласительные комиссии в 4 -х поселениях Красноярского района.

«В этом году на территории муниципального района Красноярский впервые проводятся работы в отношении 6 кварталов, а на 2025 год запланировано проведение таких работ на территории еще 16 кварталов. Цель проведения ККР – это наполнение Единого государственного реестра недвижимости полными и точными сведениями о земельных участках, зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства. Хочется отметить, что данные работы будут проведены за счет бюджетных средств и не потребуют финансовых вложений собственников недвижимости», - говорит Светлана Курвякова начальник МО по Красноярскому, Елховскому районам.