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В Красноглинском районе откроется сезонная муниципальная ярмарка на улице Мира

29 июня 2022 18:17
88
Она будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00.

В субботу, 2 июля, в Красноглинском районе Самары по адресу: ул. Мира, 6 примет первых покупателей сезонная муниципальная ярмарка. Она будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00.

Здесь горожанам будет доступен самый широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, в том числе сельскохозяйственная продукция. 

Продукцию местных сельхозпроизводителей можно также приобрести:
 
- на круглогодичной ярмарке в Железнодорожном районе, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Время работы – вторник-воскресенье с 9.00 до 19.00;

- на ярмарке «выходного дня», расположенной у ДК «Октябрь» в поселке Мехзавод Красноглинского района. Время работы - суббота-воскресенье с 8.00 до 20.00. Эта торговая точка функционирует в формате «торговля с автомашин» в выходные дни, что позволяет снизить издержки фермеров и, соответственно, стоимость товаров.

 

Фото:   администрация Самары

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