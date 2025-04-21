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В Красноглинском районе прошла стратегическая сессия «Городская среда. Транспорт и развитие территорий»

21 апреля 2025 18:15
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Среди предложений участников сессии - проложить трамвайные пути от стадиона в сторону микрорайона Крутые Ключи, а также - организовать закрытые контейнерные площадки, провести очистку озер.

В Самаре продолжаются стратегические сессии в рамках социально-экономического развития города до 2036 года. Предложения по развитию Красноглинского внутригородского района обсудили представители администрации города и района, депутаты городской думы, общественники, эксперты и активные жители.

«Сегодня мы определяем будущее нашего района и всей Самары, создавая стратегию, отражающую интересы жителей, бизнеса и власти. Этот документ станет основой для муниципальных программ и привлечения ресурсов разных уровней. Важно, что жители активно включаются в работу, вносят идеи, пути реализации. Уверен, что лучшие предложения будут включены в итоговую версию документа», - подчеркнул глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов.

Среди предложений участников сессии - проложить трамвайные пути от стадиона в сторону микрорайона Крутые Ключи, а также - организовать закрытые контейнерные площадки, провести очистку озер, создать комфортные площадки для выгула домашних животных, обновить больше скверов и активнее привлекать к развитию района местных предпринимателей. Согласно результатам социологического опроса, в котором приняли участие 1 567 жителей района, на его территории недостаточно амбулаторно-поликлинических учреждений и бассейнов. 

Красноглинский район Самары общей площадью более 16 гектар включает свыше 860 многоквартирных домов и более 6 тысяч частных строений. В районе проживает почти 106 тысяч жителей и осуществляют деятельность 12 крупных и средних предприятий различных форм деятельности.

Все предложения и инициативы будут учтены при составлении финальной версии стратегии развития Самары до 2036 года, которая пройдет публичные слушания. Отметим, что на сайте Стратегии продолжается прием инициатив: http://стратегия-самара.рф. 

 

Фото:   администрация Самары 

Теги: Самара

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