В конце следующей недели в зоне строительства метро в Самаре планируется ограничение движения транспорта

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Строительство метрополитена в Самаре – в активной фазе. В связи с этим уже в конце следующей недели – ориентировочно 8 октября – планируется временно изменить схему движения транспорта в районе перекрестка, находящегося в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой. Чтобы прийти к согласованному решению,

Владимир Василенко провел ряд совещаний, включая выездные, с участием представителей профильных муниципальных предприятий Администрации города и регионального заказчика метростроя. Перекрытия в районе вышеуказанного перекрестка будут организованы в 2 этапа.

Сначала перекресток закроют в полном объеме для переустройства всех инженерных коммуникаций. Эти работы должны быть выполнены за 39 дней.

Региональный заказчик, Администрация Самары и ГИБДД работают на всех этапах в тесном взаимодействии. Организации транспортного сообщения, в том числе перераспределению транспортных потоков в период производства всех необходимых работ, уделяется повышенное внимание. Будут скорректированы и трассы следования общественного транспорта (автобусов), и работа светофорных объектов, причем не только на перекрестке улиц Полевой и Ново-Садовой.

В частности, регулировочные работы предстоит провести на перекрестке улиц Осипенко/Ново-Садовой, Первомайской/Ново-Садовой, Молодогвардейской/Полевой, Волжском проспекте/Осипенко, Молодогвардейской/Первомайской, Осипенко/проспекте Ленина, Первомайской/проспекте Ленина, Полевой/проспекте Ленина, Мичурина/Полевой и др. Дополнительный светофор будет на пересечении Невской/Ново-Садовой.

После завершения 1 этапа работ, сопряженных с выносом инженерных коммуникаций, соответственно, начнется 2 этап строительства. Для этого временная схема организации движения будет изменена.

Граждан призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь они компенсируется, прежде всего, значительными преимуществами, которые появятся после завершения строительства первой ветки самарского метрополитена и ввода в эксплуатацию новой станции «Театральная». Добраться из отдаленных районов до центра города можно будет за считанные минуты. Интервал движения поездов сократится с 12-15 минут до 5-8 минут. Все это положительно повлияет и на трафик на городских наземных магистралях, а в дальнейшем даст новый импульс для развития транспортной инфраструктуры региональной столицы, с акцентом на усовершенствование маршрутной сети городского пассажирского транспорта.

Фото: администрация Самары