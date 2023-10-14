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В конце октября крупных вспышек на Солнце станет больше

14 октября 2023 13:08
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В конце октября крупных вспышек на Солнце станет больше

Снижение активности на Солнце не должно вводить в заблуждение – в конце октября крупных вспышек на звезде станет больше.

Пока на светиле затишье. По этой причине практически полностью отсутствует ударное воздействие на Землю – как со стороны Солнца, так и со стороны солнечного ветра. За две недели октября произошла лишь одна крайне слабая магнитная буря, да и та продлилась всего пару часов.

"Сейчас мы наблюдаем некое прохождение дна. Стабилизировался распад активных центров, стабилизировалась энергия Солнца, поэтому есть вероятность, что на будущей неделе начнется такой отскок от дна, очень-очень медленный. Не значит, что активность будет расти прямо сразу – взрывы, вспышки. Но постепенно-постепенно такой рост мы ожидаем", – уточняет главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Оценим текущую обстановку на Солнце: распад активных центров, начавшийся в первых числах октября, прекратился, и есть тенденции по восстановлению числа и площади солнечных пятен. Соответственно, нижняя точка "провала" активности пройдена, звезда копит энергию для новых ударов. В конце недели на обращенную к Земле сторону Солнца должны выйти крупные группы солнечных пятен. По предварительным оценкам, они не успеют повлиять на Землю и смогут сыграть свою роль только в конце месяца.

В течение одной-двух недель можно ожидать увеличение числа вспышек. В ближайшие дни прогнозируется постепенное усиление их мощности. В целом же геомагнитная обстановка на Земле будет спокойной. На следующей неделе вероятность сильных и средних магнитных бурь крайне низка, не более 5%. Слабые возмущения земной магнитосферы возможны лишь во вторник и среду, пишет Смотрим.

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