В конкурсе «Лучшая муниципальная практика» победителем стало сельское поселение Михайло-Овсянка Пестравского района

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Федеральная комиссия Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» подвела итоги и распределила между субъектами Российской Федерации 50 призовых мест в пяти номинациях.

Общий премиальный фонд конкурса составил 900 млн рублей.

«Правительство России уделяет большое внимание развитию муниципалитетов и содействует популяризации самых эффективных решений в важнейших сферах развития. Для поощрения лучших представителей муниципального управления Президент значительно увеличил призовой фонд конкурса. Все шесть лет конкурс устойчиво набирал свою популярность и стал значимой всероссийской площадкой для обмена опытом. Когда конкурс стартовал в 2017 году, заявок было менее 500, а в этом году их почти 1200, – отметил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин. – Одновременно мы наблюдаем повышение качества заявок и то, как трансформируется работа муниципалитетов, претендующих на победу. Сегодня мы определили 50 победителей из 27 регионов России с лучшими системами местного самоуправления».

Сельское поселение Михайло-Овсянка муниципального района Пестравский Самарской области вошло в число победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и заняло второе место в номинации «обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах». В качестве награды муниципалитету полагается денежная премия в размере 13,5 млн рублей.

«Полученные средства смогут быть направлены на благоустройство дворов, закупку коммунальной техники. На решение задач муниципалитета», - отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

В номинации «обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» поступило

277 заявок из 64 регионов. От Самарской области по данной номинации было подано для участия 8 заявок от 7 муниципальных образований.

Федеральная комиссия решила, что торжественная церемония награждения победителей состоится в День местного самоуправления,

21 апреля 2023 года.

Помимо этого, комиссия приняла решение создать единую информационную систему конкурса и в дальнейшем ввести новую номинацию «Лучшая муниципальная команда».

«Популярность конкурса показывает, что власти на местах обращают всё больше внимания на то, как нужно работать с населением, как более эффективно организовывать такое взаимодействие. И это важно, потому что через взаимодействие с муниципалитетами устанавливается наша связь с регионами», – заявил Заместитель Председателя Правительства.