В командировку самарцы предпочитают лететь на самолете

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К местам командировок работающие самарцы предпочитают добираться на самолете. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Трудоустроенные жители Самары, чья работа предполагает командировки по России, предпочитают добираться к местам выполнения служебных задач на самолете (49%). Любит путешествовать по работе на поезде каждый четвертый. 10% удобны поездки на автомобиле и только 3% — на автобусе.



Примерно те же приоритеты и у жителей города, путешествующих на дальние расстояния по стране с неслужебными целями: за самолет — 56%, за поезд — 26%, за автомобиль — 12%, за автобус — 2%.



Полетов на самолете боятся сегодня 40% горожан. Женщины боятся воздушных путешествий больше мужчин, и перелеты по работе и в личных целях им нравятся реже.



У респондентов старше 45 лет самолеты менее популярны, чем у более молодых горожан.



Чем выше уровень дохода, тем меньше страха перед авиаперелетами, и самолеты более популярны как в командировках, так и в индивидуальных путешествиях.



Время проведения: 1—6 октября 2023 года