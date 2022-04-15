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В коллегах по офису самарцев больше всего раздражают сплетни

15 апреля 2022 10:01
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В коллегах по офису самарцев больше всего раздражают сплетни

Самарцы стали более терпимыми к привычкам коллег, как офисных, так и удаленных: за последние полтора года увеличилось число тех, кого в поведении сотрудников ничего не раздражает, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. При этом в соседстве с офисными коллегами чаще всего нервируют сплетни, а в поведении дистанционных сотрудников — длительное игнорирование рабочих сообщений и отсутствие дисциплины.

Почти каждого четвертого самарца (22%) в коллегах ничего не раздражает: «Все профессионалы, приятно работать». Каждому десятому (10%) не нравятся пустые разговоры и сплетни сослуживцев, каждому девятому (11%) — курение. По 6% опрошенных признаются, что негативные эмоции у них вызывают такие привычки коллег, как лень и халатность в работе. Чаепития и прием пищи на рабочем месте не нравятся 5% самарцев. По 3% сообщили, что их раздражает хамство, громкая речь, медлительность, лицемерие и бесцеремонность коллег. Безответственность, перекладывание работы на других и отсутствие дисциплины назвали главными раздражающими привычками сослуживцев по 2% респондентов. По 1% отметили опоздания и высокомерие.

Число тех, кого ничего не раздражает в сотрудниках на удаленке, выше и составляет 48%. Наиболее раздражающими привычками дистанционных коллег чаще всего называли игнорирование сообщений (или слишком долгие ответы на них) и отсутствие дисциплины: их отметили по 5% опрошенных. По 6% в удаленных работниках раздражают звонки и сообщения после окончания рабочего дня, недоступность для связи и лень. Еще 2% отметили, что дистанционные сотрудники слишком несамостоятельны и часто отвлекают офисных коллег своими просьбами, по 3% — что коллеги на удаленке нервируют их непунктуальностью, медлительностью, а также чаепитиями и едой во время онлайн-связи.

Мужчины более толерантны к привычкам и соседей по офису, и удаленных работников: они заметно чаще, чем женщины, сообщают, что в сослуживцах их совершенно ничего не раздражает. Женщин чаще, чем мужчин, в офисных коллегах нервирует курение и громкая речь, а в удаленных — игнорирование сообщений, отсутствие дисциплины, звонки по окончании рабочего дня и несамостоятельность. Мужчины же чаще негативно реагируют на некомпетентность сотрудников по офису.

Время проведения: 1—13 апреля 2022 года

Теги: Опрос

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