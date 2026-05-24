В Клявлино учащихся научили отвечать мошенникам

Сотрудники МО МВД России «Клявлинский» провели профилактическую беседу с учащимися образовательного учреждения, направленную на профилактику экстремизма и терроризма среди молодёжи.

Полицейские разъяснили подросткам понятия «экстремизм» и «терроризм», напомнили об ответственности за распространение противоправных материалов в сети Интернет и социальных сетях, а также предупредили о попытках вовлечения молодёжи в незаконную деятельность под предлогом «лёгкого заработка». Школьников призвали критически относиться к информации, распространяемой в сети Интернет, и не поддаваться на провокации.

Сотрудники полиции так же рассказали школьникам о возможности поступления в образовательные организации МВД России, требованиях к кандидатам, условиях обучения и социальных гарантиях, предусмотренных для сотрудников органов внутренних дел.