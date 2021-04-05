В Китае есть Национальный геопарк Чжанъе Данься с радужными горами

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В Китае есть Национальный геопарк Чжанъе Данься, который точно входит в топ самых необычных парков мира. Все благодаря горам, известными своими яркими цветами, передает iphones.ru.

Уникальность этих гор также заключается в том, что человек никак не повлиял на их оформление. Все цвета были образованы природой, а процесс их формирования занял миллионы лет.

Национальный геопарк в провинции Ганьсу занимает площадь в 510 км². В 2009 году его включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Примерно 540 млн лет назад на месте геопарка был океан, который исчез в результате движения тектонических плит.

Горы появились 55 млн лет назад после столкновения Индийской плиты с Евразийской.

а месте гладкого песчаника образовались небольшие горы. Многие из них достигают нескольких сотен метров в высоту.

В результате столкновения плит на виду оказались осадочные горные породы, которые до этого были скрыты глубоко под землей.

Выветривание и эрозия удалили вышележащие слои и обнажили нижележащие образования с различным минералогическим и химическим составом.

Рельеф гор продолжается формироваться в наше время. Каждые десять тысяч лет скалы вырастают примерно на 90 сантиметров.

Цвета, которые мы видим сегодня, появились не сразу. Процесс их формирования занял около 24 млн лет.

Основным цветом является темно-красный. Он образовался из-за того, что когда-то в этих горах было много рек, а на их дне оседали аргиллиты.

Позже под воздействием других осадочных пород, появились новые цвета, среди которых желтый, зеленый и серый. На создание каждого слоя уходили тысячи лет.

Вместе все эти природные явления сформировали необычный окрас гор, который скорее напоминает фантазии художников, но никак не реальные скалы. Тем не менее, они настоящие.

Каждый год в Национальный геопарк Чжанъе Данься приезжают тысячи туристов, как из Китая, так и из других стран.

Как правило, экскурсии бронируют заранее из-за большого ажиотажа.

Геопарк ежедневно может принимать тысячу туристов.

Фото: iphones.ru