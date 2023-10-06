В Кинельском районе стартовала выездная школа Студенческой весны «В самое сердце. Сборка»

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6 октября на базе Молодёжного центра «Лесная сказка» в Кинельском районе на выездной школе студвесны «В самое сердце. Сборка» собрались около 260 студентов образовательных организаций высшего образования Самарской области. В течение трех дней выезда участники будут развивать свои творческие навыки и пройдут образовательную программу от региональных и федеральных экспертов.

В рамках Школы организовано 3 направления: режиссура и организация концерта, визуальное сопровождение концертного мероприятия, исполнительское мастерство, подразделяющееся на вокал, хореографию и оригинальный жанр. Выезд включает в себя 2 этапа: образовательный, на котором эксперты проведут мастер-классы, творческие лаборатории, и культурная программа, в рамках которой участники продемонстрируют свои творческие способности на основе полученных знаний.

«Исторически сложилось так, что именно Самарская область является родиной фестиваля «Студенческая весна», который в прошлом году получил новый виток развития. В этом году мы уже во второй раз проводим выездные интенсивы «Школа Студвесны». Первый - прошёл в мае, и там ребята готовились к участию в «РСВ». Сейчас же мы хотим дать участникам возможность пройти различные творческие мастер-класс и получить заряд на новый учебный год», — рассказал врио заместителя министра образования и науки Самарской области – руководителя департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

В каждом из направлений участников ждут лекции, мастер-классы и тренинги от федеральных и региональных экспертов, деятелей искусства и культуры, организаторов и членов жюри фестивалей «Самарская студенческая весна» и «Российская студенческая весна». Среди них Татьяна Чердовских, доцент кафедры «Режиссура театрализованных представлений и праздников» СГИК, Андрей Елсаков, режиссёр-постановщик шоу на Первом канале, главный режиссер проекта «Таврида.АРТ», обладатель международной премии «GLOBAL EVENTEX AWARDS», Анастасия Алфёрова, директор Международного молодежного форума «Евразия Global» в 2023 году, первый заместитель директора ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре в 2022 году, Мария Казак, художник-модельер, театральных художник, член Общероссийской общественной организации Союз Дизайнеров России, Андрей Климак, актёр, клоун, режиссёр, член Российского Союза Уличных Театров и Артистов, Творческого Союза Художников России, актёр Снежного Шоу Славы Полунина, художественный руководитель Театральной Компании «ЗаУглом» и другие.

«Мы рады вновь приветствовать творческих студентов на базе Молодёжного центра «Лесная сказка». Мы получили более 450 заявок от студентов Самарской области, из которых отобрали 260 участников. Уверены, что ближайшие три дня станут для ребят отправной точкой в их творческих начинаниях. Школа поможет студентам прокачать свои навыки и зарядиться на творческие свершения на 365 дней вперёд. Уверены, что в предстоящем фестивале «Студдебют», который пройдет уже в октябре в вузах региона, ребята смогут продемонстрировать то, чему научились на “Школе Студвесны”» — отметила Елена Кудашова, администратор выезда проекта «Школы студвесны. Сборка», руководитель Центра поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области.

Выездной интенсив «Школа Студвесны. Сборка» для вузов пройдет с 6 по 8 октября, а уже с 27 по 29 октября такой же интенсив пройдет для студентов профессиональных образовательных организаций Самарской области.

Проект «Школа Студвесны» реализуется Правительством Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках национального проекта «Образование» и является частью программы комплексного развития молодежной политики Самарской области «Регион для молодых», сообщает пресс-служба "Школы Студвесны".

Фото предоставлено Пресс-служба "Школы Студвесны"